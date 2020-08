Ribery esulta per la vittoria del Bayern Monaco: "Hansi Flick grande persona e allenatore"

Non poteva certamente mancare il commento del grande ex Franck Ribery dopo il successo del Bayern Monaco in Champions League, valso alla sua passata squadra anche il Triplete. In due tweet, il francese della Fiorentina scrive: "Ve lo siete meritati! Hansi (Flick, l'allenatore, ndr), hai fatto un lavoro eccezionale. Sei una grande persona e un grande coach, che crescita! Triplete ancora, congratulazioni ragazzi. Che stagione, super Bayern".