Giorni caldi in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Arkadiusz Milik. Nei prossimi giorni, il club partenopeo incontrerò l'entourage del centravanti polacco, attualmente legato da un accordo in scadenza nel 2021.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', al momento la distanza tra le parti è di circa un milione di euro: Milik per rinnovare fino al 2024 chiede quattro milioni a stagione, il Napoli finora ne ha offerti tre.