Risentimento al polpaccio per Mandragora: niente Fiorentina-Inter per il centrocampista
TUTTO mercato WEB
Niente Fiorentina-Inter per Rolando Mandragora. Il centrocampista dei viola ha accusato ieri un piccolo risentimento al polpaccio e di conseguenza lo staff medico del club gigliato ha preferito non rischiarlo, considerando che, malgrado la sosta, ci sono impegni importanti all'orizzonte per la squadra di Paolo Vanoli. Il classe '97 dunque assisterà al match dalla tribuna dello Stadio Artemio Franchi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Primo piano
La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Pronostici
Calcio femminile