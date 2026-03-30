TMW Ristic tesse la tela (e non è solo): come e perché Kostic può aiutare il Milan per Vlahovic

Il Milan sta per ufficializzare l’acquisto di Andrej Kostic, promettente centravanti dal doppio passaporto serbo e montenegrino che gioca attualmente nel primo tra i due paesi est-europei citati, con la nobile casacca del Partizan di Belgrado, una delle squadre più quotate quando si parla di accademie giovanili e di capacità nello sviluppare il talento dei ragazzi. In queste ore il 19enne attaccante ha completato l’iter di visite mediche per poi mettere la firma su un pre-contratto, che però - da prassi nelle trattative con i club serbi - ha di fatto validità immediata, con vista sulla prossima stagione.

Il percorso di Kostic nel Diavolo del 2026/27 comincerà con la squadra B, il Milan Futuro che potrebbe partecipare alla Serie C tramite il ripescaggio. Anche perché la casella di numero nove della prima squadra, nelle idee di alcuni al club, potrebbe a quel punto essere occupata da un profilo più ingombrante, che come lui è cresciuto nel Partizan e da lì è approdato in Italia. Per chi difettasse nelle connessioni immediate, il nome in questione è quello di Dusan Vlahovic.

Il contratto con la Juventus da 12 milioni di euro è ancora lì, in scadenza tra tre mesi esatti a partire da oggi, e teoricamente l’ex Fiorentina è già libero di firmare con chiunque voglia, da futuro svincolato. Ha atteso e attende tuttora un’ultima contro-proposta dalla Juventus, che però non sta arrivando o quantomeno non nei termini che si immaginava, e anche i segnali del corpo lanciati nelle ultime settimane rischiano di non bastare. Nel mentre c’è un Milan che non si è mai dimenticato di lui, a partire dal tecnico Max Allegri che è forse il suo più grande sponsor in rossonero.

Di nomi per il centravanti rossonero del domani se ne fanno, l’ultimo è Kean, ma Vlahovic è sempre rimasto ad aleggiare come opzione concreta. In società non c’è concordanza totale sul suo acquisto, al solito il racconto è quello di più di una corrente di pensiero in dirigenza, di certo c’è che il DS del Milan Futuro, Kirovski, lo ha voluto con forza, su suggerimento esplicito del super consulente Ibrahimovic. E poi, aspetto tutt’altro che banale, l’agente di Kostic, il serbo Darko Ristic, è lo stesso che cura anche gli interessi di Vlahovic e nelle idee di qualche protagonista della società rossonera, questo ingresso ‘secondario’ può essere la chiave per aprire la porta che conduce al piatto forte della storia.

Il collegamento non è immediato né scontato, c’è anche chi nel Milan è tutt’altro che convinto di un acquisto che sarebbe molto oneroso sul monte ingaggi e lato commissioni, per quanto gratuito a livello di ‘cartellino’ ma lo scenario che può portare a Vlahovic è di quelli da tenere in considerazione.