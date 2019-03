RMC SPORT - Sala: "Piatek? C'era fallo. Samp-Atalanta spettacolare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Sala, ex giocatore di Milan, Atalanta e Sampdoria, su RMC Sport durante il 'Live Show'

Da difensore, per te è da annullare il gol di Piatek?

"Sicuramente, se fossi stato il difensore, mi sarei arrabbiato molto. Per me è fallo, ostacola tantissimo il difensore del Chievo".

Che Milan stai vedendo?

"Un Milan ben bloccato dal Chievo nel primo tempo. Dopo lo 0-1 di Biglia pensavo che l'andamento fosse tutto a favore per i rossoneri, ma Hetemaj è stato bravo ad approfittare di una leggerezza di Conti. Poi c'è il solito Piatek, che è riuscito a segnare. Con questa vittoria i rossoneri danno un ulteriore segnale di forza".

Sul Chievo:

"Squadra compatta, difficile da affrontare. Ha messo in difficoltà tantissime avversarie. Bisogna fare i complimenti a questo Chievo, a dimostrazione della serietà di giocatori e società".

Domani Sampdoria e Atalanta:

"Sono due club dove ho lasciato un pezzettino del mio cuore. Sarà una partita bella e spettacolare, tutte e due giocano un calcio diverso ma estremamente propositivo. Mi auguro diano spettacolo. Giampaolo e Gasperini? Sono eccezionali ma diversi l'uno dall'altro. Danno un'impronta importante e significativa alla propria squadra, sanno quello che vogliono dai giocatori e come ottenerlo".