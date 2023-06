Roma, Abraham sempre i box: "Dio, posso non capire il tuo piano, ma ho fiducia in te"

vedi letture

Tammy Abraham, attaccante della Roma, è ai box per una lesione del legamento crociato anteriore e sta continuando a lavorare per migliorare le sue condizioni fisiche. L'inglese ex Chelsea ha postato una foto su Instagram ed ha commentato così con un pizzico di ironia: "Dio, posso non capire il tuo piano, ma ho fiducia in te".