Roma, arriva un’altra plusvalenza dal vivaio: dal 2022 incassati 55 milioni

Quando l’emergenza plusvalenze chiama, il settore giovanile della Roma risponde sempre presente. Nella giornata di ieri è stata definita la cessione di Alessandro Romano al Cagliari, con il centrocampista che questa mattina sosterrà le visite mediche di rito a Villa Stuart. Un’operazione da 5 milioni di euro più 1,5 di bonus, destinata a generare una plusvalenza da circa 4,25 milioni. Ma quello di Romano è soltanto l’ultimo colpo in uscita che conferma quanto il vivaio giallorosso sia diventato una vera e propria miniera d’oro.

Negli ultimi anni, infatti, il settore giovanile ha contribuito in maniera determinante agli equilibri economici del club. Dalla stagione 2022/2023, la prima sotto gli obblighi del settlement agreement firmato con l’UEFA, la Roma ha costruito una parte importante delle proprie plusvalenze valorizzando i ragazzi cresciuti a Trigoria. Dal trasferimento di Riccardo Calafiori al Basilea, che ha fruttato complessivamente 4 milioni di euro tra parte fissa e bonus, fino alle cessioni di Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo per un totale di 10 milioni, passando per i 7,5 milioni incassati dalla vendita di Benjamin Tahirovic all'Ajax e i 9 milioni ottenuti per Joao Costa dall'Al-Ettifaq. A questi si aggiungono i 6 milioni per Felix Afena-Gyan, i 6,5 per Nicola Zalewski, i 4,5 per Sangaré e una serie di operazioni minori, come quelle che hanno riguardato Faticanti, Satriano, Providence e Plaia. Nel complesso, il vivaio giallorosso ha garantito 55 milioni di euro di incassi, confermandosi una risorsa fondamentale per il club anche a livello finanziario.

E la cifra potrebbe presto aumentare ulteriormente. La Roma è infatti in attesa della decisione del TAS sulla controversia con il Basilea relativa alla rivendita di Calafiori, da cui potrebbero arrivare altri 6 milioni di euro. A questi si aggiunge il premio assicurativo di circa 15 milioni legato alla polizza sottoscritta con Generali per Edoardo Bove, una somma che darebbe ulteriore ossigeno alle casse giallorosse.