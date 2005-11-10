Zamorano: "Pio Esposito il futuro dell'Italia ma deve giocare. Spero l'Inter vinca la Champions"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ivan Zamorano si è soffermato sui temi in casa Inter partendo da Pio Esposito: "Il futuro dell'Italia? Pio Esposito, ma deve giocare - ha esordito -. All'Inter è la terza punta. Uno così non puoi tenerlo in panchina. Pensi a come sono cambiati i tempi: oggi l'attaccante titolare degli Azzurri non gioca nel suo club…Chivu? Un fenomeno: numero uno totale. Del resto, Zanetti me l'aveva detto a inizio stagione. "Ivan, Cristian è bravo e farà bene". Marotta, Ausilio e tutti quelli che sono lì hanno fatto un lavoro eccezionale con l'Inter. Abbiamo vinto lo scudetto dominando".

Parlando della formazione nerazzurra in generale: "L'Inter è stata casa, famiglia, amici. Il presidente Moratti mi corteggiò come nessuno. Mi volevano Juve e Bayern, ma quando l'Inter mi presentò il progetto non ci pensai un secondo. Cinque anni favolosi".

Un augurio per il prossimo anno? "Spero che l'Inter possa vincere la Champions e vendicare la mazzata di Monaco. La squadra cresce stagione dopo stagione, bisogna puntare ancora più in alto e alzare l'asticella, puntando alla grande coppa. Il giocatore che mi piace di più? Impossibile non dire Lautaro - ha concluso Zamorano - di nuovo capocannoniere. È un guerriero come me".