Roma, Bove: "Dovevamo ritrovare determinate certezze e la compattezza di squadra"

Raggiunto dai microfoni di Dazn nel post partita di Salernitana-Roma Edoardo Bove ha commentato la vittoria e il momento dei giallorossi: "E' stata una partita molto dura, loro erano tutti schiacciati dietro. Noi siamo entrati bene in campo, muovendo veloce la palla. Poi ci siamo spaventati con due o tre ripartenze loro e abbiamo iniziato a muoverla un po' più lentamente e quando succede poi non riesci a trovare gli stessi spazi. Siamo rientrati benissimo nel secondo tempo, abbiamo fatto due gol e l'abbiamo rimessa su un buon binario. Loro non hanno mollato e dopo siamo stati bravi a soffrire tutti insieme e a vincerla da grande squadra."

Da tifoso della Roma che effetto fa avere De Rossi come allenatore?

"E' una sensazione bellissima, in campo aveva un ruolo simile al mio perciò sono ancora più contento perché mi può dare consigli che mi possono aiutare moltissimo per il mio futuro. Sono contento."

Vorresti giocare qualche metro più avanti?

"No, quando gioco più avanti ho anche la possibilità di buttarmi dentro con facilità ma giocando con Paulo dalla mia parte so quali sono i compiti che devo fare. Sono contento di quello che sto facendo."

Vi sentite in grado di poter lottare per il quarto posto?

"Assolutamente. Dopo aver avuto un periodo difficile dovevamo ritrovare determinate certezze, quella era la prima cosa. Dovevamo ritrovare anche una compattezza di squadra che a noi serve. Questo era il primo obiettivo, poi c'è una classifica e noi più che pensare partita per partita non possiamo fare. Al quarto posto ci puntiamo, ma dobbiamo farlo guardando alla prossima con il Cagliari".