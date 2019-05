© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ll Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'arrivo di Gianluca Petrachi alla Roma: l’impasse con il Torino non è stato superato ma la sensazione è che tutto si risolverà con il buon senso. Gianluca Petrachi già si vede alla Roma e alla fine del campionato troverà un accordo con Urbano Cairo per liberarsi dal Torino a dispetto delle nuove dichiarazioni di Cairo di ieri ("Sono stupito delle tante voci, credo che rimarrà con noi"). L’arrivo di Petrachi a Trigoria è destinato a modificare gli assetti interni del club, almeno nell’area sportiva. Ricky Massara sta valutando la possibilità di dimettersi per tornare a lavorare con Walter Sabatini, ma il nodo principale da sciogliere per Petrachi non sarà quello dei collaboratori bensì dell'allenatore.

Conte si allontana - Roma e Petrachi dovrebbero unirsi a prescindere dalle scelte professionali di Conte, che con l’amico leccese non ha mai lavorato. E ci sono già dei nomi sul tavolo per il piano di rafforzamento della squadra: il primo è quello di Armando Izzo, difensore che lo seguirebbe dal Torino. Più difficile convincere Andrea Belotti, che del Toro ormai è un simbolo.