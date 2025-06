Roma, effetto Gasperini: il 50% degli abbonati ha già rinnovato per la prossima stagione

Grande entusiasmo a Roma in vista della nuova stagione. Proseguono infatti a buon ritmo i rinnovi degli abbonamenti per la stagione 2025/26. Oggi è stata superata quota 20.000 tessere stagionali, questo significa quindi che circa il 50% degli abbonati 24/25 ha già rinnovato il proprio sostegno alla Roma per il prossimo campionato.

Le prime parole del nuovo direttore sportivo della Roma, Frederic Massara

"Tornare in questo club è motivo di grande orgoglio, alla Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera legandomi alla città e alla tradizione della società. Al di là del sentimento conservato in questi anni, non vedo l'ora di riabbracciare la sfida sportiva che attende tutti noi. Friedkin? Ho trovato una famiglia molto determinata e passionale nel volere regalare delle gioie al pubblico romanista e voler conquistare trofei. Sono veramente molto determinati, dovremo lavorare sodo per non disattendere queste aspettative.

Ranieri? È un grande piacere ritrovarlo anche se in una nuova veste. Sarà importante anche per me, rappresenta un ponte verso un ritorno più immediato nella realtà romanista. Gasperini? È una cosa di cui abbiamo bisogno, dobbiamo essere tutti esigenti verso noi stessi e Gasperini impersonificherà questo spirito nel modo migliore. I suoi risultati di questi anni sono straordinari e siamo convinti che potrà dare una chiarissima identità alla squadra e portare quello spirito che tutti cerchiamo".