Roma, Gasperini: "Ottimo secondo tempo, non ricordo un gol come quello di Castro"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida casalinga vinta per 2-0 contro il Genoa: "300 vittorie da quando alleno in Serie A? Vuol dire che è passato un sacco di tempo".

Quanto è contento per la risposta della squadra?

"Moltissimo, era una partita difficile contro un Genoa che ci ha creato difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, con tante defezioni, ma anche con tanti ragazzi di valore. Lo sapevo che non avremmo fallito dopo la partita dell'altra sera".

Castro sarà una risorsa anche con Malen?

"Assolutamente sì, ci possono essere anche occasioni per giocare insieme, è un ragazzo nel quale credo tanto. Il secondo tempo è stato di grande livello, ha dei colpi straordinari, come quello del gol, e grandi margini di miglioramento. Ci darà una grossa mano".

Che gol le ha ricordato?

"In questo momento non saprei, non ricordo tanti gol fatti così. Uno scavino così, con quella lucidità e da quella posizione. Non è venuto per caso, è stato fantastico, un gol che non ricordo".

Come si prepara una gara senza tanti titolari?

"Nove titolari fuori no, perché tutti quelli che hanno giocato fanno parte della rosa della Roma e tutti avevano già giocato. Sono ragazzi che sanno benissimo che alla fine il loro minutaggio sarà molto alto con un calendario così fitto. Questa era la terza partita in otto giorni, quindi abbiamo bisogno che tutti si sentano titolari. Poi qualcuno giocherà di più, altri meno, ma tutti saranno responsabili dei risultati della squadra".

Cosa si prova a veder segnare un ragazzo come Lulli?

"La cosa più bella è vedere la faccia di Lulli, la gioia incontenibile di questo ragazzo. É stato anche bravo perché è andato a chiudere sul secondo palo, cosa che prima non faceva. Ci ha creduto e ha trovato il secondo gol, quando vedi ragazzi che evolvono così è una bella soddisfazione".