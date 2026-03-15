Roma, Gasperini: "Inutile commentare l'andamento del calcio con le simulazioni"

La sconfitta contro il Como può aver minato più di qualche certezza in casa Roma, che può però recriminare per l'episodio del doppio giallo dato a Wesley. Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN dopo il match: "Ho già visto l'episodio di Wesley, oggi è inutile commentare questo andamento del calcio soprattutto sulle simulazioni. Questo è purtroppo un episodio pesante, com'è stato quello del pareggio: fanno bene i tagli, li abbiamo difesi bene ma nell'occasione loro non siamo stati bravi. Sicuramente un po' ci mettiamo del nostro, poi non è un gran momento... sono episodi eclatanti per passare inosservati".

Senza Malen la pericolosità diminuisce troppo?

"Indubbiamente dipendiamo anche bene, visto che facciamo tanti gol. Lui ha queste situazioni limpide e nette ogni partita, vuol dire che la squadra lavora bene e costruisce. Nel primo tempo dovevamo stare attenti ai lanci del portiere, nella ripresa c'erano tutte le condizioni per fare bene. Loro però hanno inserito giocatori importanti all'intervallo, prima però dell'inferiorità numerica".

Ora il Bologna è una gara importante.

"I ragazzi sono giovani e alcuni hanno esperienza. Devono essere bravi a recuperare le energie, le squalifiche ci tolgono della continuità. Giovedì è una gara importante, non abbiamo tanto tempo per recuperare".

Celik come sta?

"Ha un problema al polpaccio, speriamo siano solo crampi. Probabilmente l'avrei spostato in difesa, speriamo possa recuperare per giovedì, non lo so ancora".