Roma già in vantaggio al 13': gran colpo di testa di Mancini, Fiorentina sotto 1-0
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La Roma passa già in vantaggio al 13' grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini. Calcio d'angolo battuto alla perfezione da Pisilli, che trova il difensore a centro-area, bravo a depositare in rete la sfera. Fiorentina sotto 1-0.
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