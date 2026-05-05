Roma, Hermoso: "Mi piace giocare qua, vincere e aiutare la squadra"

La Roma batte 4-0 all’Olimpico la Fiorentina e torna prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League. I giallorossi si impongono grazie ai gol di Mancini al 13’, Wesley al 17’, Hermoso al 34’ e Pisilli al 58’ e salgono al quinto posto in classifica con 64 punti, a -1 dalla Juventus quarta e a -3 dal Milan terzo a tre giornate dalla fine. I viola restano fermi in 15ª posizione insieme al Cagliari a quota 37, rimandando l’appuntamento con il raggiungimento matematico della salvezza, per la quale manca solo un punto.

Al termine del match, il difensore della Roma Mario Hermoso, autore di un gol e di un assist, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.

Mario, un gol e un assist, la prima volta in carriera per te. Due gol nelle ultime tre partite: che sta succedendo?

"Mi piace giocare qua. Penso che tutti lo vogliano: quello che ho fatto con la maglia della Roma l’ho fatto qua. Quindi mi piace giocare qua, vincere, aiutare la squadra, che è la cosa più importante per noi".

Adesso che si fa? Come si gestisce tutto questo? La Champions, il derby, la fine del campionato?

"Vincendo tutte le partite è più facile. Ma questa è una squadra, una Roma bella da vedere. Quindi questa è la strada per vincere".