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Roma, non solo Malen: resta anche Hermoso. Rinnovato il contratto per un'altra stagione
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Giornata di annunci in casa Roma, dopo quello su Donyell Malen il club giallorosso ha annunciato anche la permanenza di Mario Hermoso. Il difensore era in scadenza di contratto e la Roma ha esercitato l'opzione per il rinnovo fino al 2027. Di seguito la nota del club:
"L’AS Roma comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027.
Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol.
Congratulazioni, Mario!"
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