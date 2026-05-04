Roma, Hermoso: "Essere solidi dietro è la nostra forza. Champions? L'importante è vincere"

Mario Hermoso, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-0 sulla Fiorentina: "Sappiamo che la nostra forza è essere solidi dietro, è troppo importante per noi, se non prendiamo gol siamo più vicini a vincere le partite".

Quante chance avete di andare in Champions?

"Per noi l'importante è vincere, con questa grinta e questo stile di gioco... Dobbiamo vincere per avere questa fiducia".