Roma, Hermoso: "Essere solidi dietro è la nostra forza. Champions? L'importante è vincere"
TUTTO mercato WEB
Mario Hermoso, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-0 sulla Fiorentina: "Sappiamo che la nostra forza è essere solidi dietro, è troppo importante per noi, se non prendiamo gol siamo più vicini a vincere le partite".
Quante chance avete di andare in Champions?
"Per noi l'importante è vincere, con questa grinta e questo stile di gioco... Dobbiamo vincere per avere questa fiducia".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile