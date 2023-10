Roma, i numeri non mentono: dall’arrivo di Mourinho, gli infortuni sono calati del 45%

Nuovi metodi di allenamento, nuovi campi, nuova esperienza, nuovo rapporto di fiducia tra atleta e staff: da quando c’è Mourinho a Trigoria si respira un’aria diversa. E il Corriere dello Sport mette in evidenza i numeri di questo cambiamento: l'arrivo dello Special One e del suo staff ha drasticamente ridotto l’incidenza dei problemi fisici nella Roma.

12 i ko giallorossi in questo inizio stagione, di cui nessuno grave

Secondo uno studio di Noisefeed, il più importante database di infortuni nel calcio in Europa, le squadre con più problemi fi sici seri, cioè superiori ai 60 giorni, sono Atalanta e Cagliari, mentre la Roma non ne ha nessuno. I 12 ko giallorossi hanno come protagonisti soprattutto giocatori con uno storico importante.