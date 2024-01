Roma, Kristensen verso il derby di coppa: "Rispetto per la Lazio ma non la temiamo"

Rasmus Kristensen, terzino della Roma, ha parlato a Sport Mediaset in vista del derby capitolino di Coppa Italia di domani contro la Lazio: "Siamo ottavi ma la classifica è corta e con qualche vittoria possiamo risalire. La Coppa Italia è un torneo che vogliamo onorare per giocare la finale all'Olimpico che è uno dei nostri obiettivi. Non vedo l'ora di giocare questa partita, l'ultimo è stato intenso ma l'ho vissuto dalla panchina. Per noi è molto importante vincere".

Che sentimenti vi trasmette la Lazio?

"Non temo nessuno, ma rispetto la forza dell'avversario. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per vincere la partita. Contro l'Atalanta abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma è stata una questione di dettagli, ma ora siamo concentrati sulla Coppa Italia".

Mourinho non la sta scegliendo sempre.

"Fa parte del gioco, ci vuole tempo per l'ambientamento in contesto diverso. Ora sento di essere pienamente inserito in Serie A e in quello che chiede il mister. Faccio del mio meglio per velocizzare l'adattamento e quello che conta è dare il mio meglio in qualsiasi ruolo scelga Mourinho".

Come ha visto l'ultimo arrivato Huijsen?

Sono rimasto impressionato, è entrato bene in campo e ha fatto una buona partita. Se hai la qualità giusta l'età non conta, sono felice sia qui con me. Siamo in pochi e dobbiamo compattarci ancora di più per far fronte ai problemi. Ovviamente c'è qualche defezione, ma alla fine conta lottare per i compagni".