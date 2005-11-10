TMW Roma, Ndicka fuori nel riscaldamento: problemi all'adduttore destro per il difensore

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L'ivoriano ha accusato un problema all'adduttore nel riscaldamento di Lecce. Gasperini non ha voluto rischiarlo e ha messo in campo Ghilardi.