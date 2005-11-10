Roma, Ndicka fuori nel riscaldamento: problemi all'adduttore destro per il difensore
Mentre in campo la Roma domina al Via del Mare contro il Lecce, arrivano aggiornamenti anche dall'extra campo e in particolare alle condizioni di salute del difensore Evan N'Dicka.
Problemi all'adduttore per Ndicka
il giocatore sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto nella gara contro i salentini ma ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un problema accusato durante il riscaldamento. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'ivoriano ha riportato un problema all'adduttore della coscia destra che nelle prossime ore verrà valutato per stabilire dei tempi di recupero. Gasperini non ha voluto rischiarlo e ha preferito mettere in campo Ghilardi.
Troppa Roma per il Lecce
Un'assenza che in campo non si sente, visto il monologo giallorosso visto finora in campo. Roma già avanti 3-0 contro un Lecce capace di mettere un freno alla tracotanza dalle squadra di Gasperini, passata in vantaggio con il solito Malen prima che l'olandese realizzasse la sua personale doppietta e che Soulé mettesse il punto esclamativo ad una gara già in cassaforte dopo 25 minuti (CLICCA QUI per seguire il live di TMW).