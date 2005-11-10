Roma, Oosterwolde in stand-by: oggi la decisione. Idea Kessié se parte El Aynaoui
Sembrava ormai soltanto questione di tempo per l’annuncio di Jayden Oosterwolde come nuovo giocatore della Roma. Nella tarda mattinata di ieri, l’olandese è sbarcato a Roma accolto da circa 20 tifosi accorsi appositamente per dargli il benvenuto. Dopo le foto e gli autografi all’aeroporto di Ciampino, subito diretto al Campus Biomedico per le visite mediche di rito.
Roma, Oosterwolde in stand-by: oggi la decisione dopo ulteriori esami
Roma, inserimento per Kessié ma serve la cessione di El Aynaoui
Per arricchire ulteriormente una serata tutt’altro che priva di emozioni, la Roma è tornata forte su Franck Kessié, provando a insidiare concretamente la Juventus, che resta in pole position. L’interesse dei giallorossi è reale e concreto da tempo, con Gian Piero Gasperini che sarebbe felice di riabbracciare uno dei suoi pupilli. Anche l’ivoriano gradirebbe il progetto romanista.
Per entrare nel vivo della trattativa, però, devono incastrarsi due fattori: da una parte la Juventus dovrà mollare la presa, oppure Kessié dovrà decidere di non aspettare oltre; dall’altra, la Roma dovrà prima cedere un centrocampista. Il principale indiziato è El Aynaoui, sul quale ci sono diversi club, tra cui il Crystal Palace. La Roma chiede 35 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che permetterebbe di fare cassa e liberare uno slot per affondare il colpo su Kessié. Altrimenti, l’operazione non si farà. Come per Oosterwolde, dunque, saranno ore frenetiche.