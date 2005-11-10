Roma, Oosterwolde in stand-by: oggi la decisione. Idea Kessié se parte El Aynaoui

Oosterwolde in stand-by: oggi nuovi esami per decidere il suo futuro. Intanto la Roma si inserisce per Kessié, ma prima occorre la cessione di El Aynaoui.

Sembrava ormai soltanto questione di tempo per l’annuncio di Jayden Oosterwolde come nuovo giocatore della Roma. Nella tarda mattinata di ieri, l’olandese è sbarcato a Roma accolto da circa 20 tifosi accorsi appositamente per dargli il benvenuto. Dopo le foto e gli autografi all’aeroporto di Ciampino, subito diretto al Campus Biomedico per le visite mediche di rito.

Roma, Oosterwolde in stand-by: oggi la decisione dopo ulteriori esami A questo punto, però, il racconto prende una piega del tutto inaspettata. I test fisici, infatti, non sono andati come previsto. Con il passare dei minuti, la preoccupazione in casa Roma è aumentata: il problema muscolare, di cui il club era già a conoscenza, sembra essere più serio del previsto, tanto da far balenare anche l’ipotesi di un eventuale intervento chirurgico. Una situazione che ha portato la Roma a mettere in stand-by il tesseramento del giocatore e a richiedere ulteriori accertamenti. Oosterwolde sarà sottoposto a nuovi esami più approfonditi nella giornata di oggi, al termine dei quali il club deciderà se procedere con il tesseramento dell’olandese oppure interrompere definitivamente l’affare.