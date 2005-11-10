Torino, da Mandragora a Rodriguez e Darmian: Petrachi pensa agli ex per Abate

Il direttore sportivo cerca di completare la rosa a disposizione del tecnico: tra difesa e centrocampo spuntano vecchie conoscenze

Gianluca Petrachi pensa anche all’usato sicuro per completare il Torino di Ignazio Abate. Per l’ultima settimana di trattative, con il mercato che chiuderà martedì prossimo alle 20, il ds sonda diversi profili che già hanno vestito la maglia granata e che quindi avrebbero un ambientamento facilitato. E’ questo il caso di Rolando Mandragora, retrocesso nelle gerarchie della nuova Fiorentina di Fabio Grosso e disponibile a lasciare i viola. Da via Viotti vogliono provarci, anche perché lì in mediana manca ancora qualcosa secondo l’allenatore del Toro.

Poi servono alternative di livello pure in difesa, tra fasce e braccetti, e anche in questa zona di campo Petrachi non esclude due ritorni. Per le corsie laterali si fa sempre il nome di Matteo Darmian, rimasto svincolato dopo la lunga esperienza all’Inter con tanto di tre scudetti, tre Supercoppe Italiane e tre Coppe Italia, oltre a due finali di Champions League perse. E, come usato sicuro, resta viva la possibilità di arrivare a Ricardo Rodriguez, altro recente ex Toro e pure lui svincolato. Ha terminato le due stagioni in Spagna, al Betis Siviglia, e adesso a 34 anni (compiuti proprio ieri, ndr) sogna un’ultima possibilità ad alti livelli prima del ritiro o di un trasferimento tra Arabia ed Emirati Arabi. Esperienza e conoscenza del Toro non manca di certo a nessuno dei due, così Petrachi li tiene in caldo per questo rush finale di calciomercato.

Nel frattempo, è stata trovata una sistemazione a Ivan Ilic, il quale è già sbarcato a Lecce per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i salentini. Molto presto potrebbe raggiungerlo Dembele, altro esubero di Abate e vicino ai giallorossi, e si continua a cercare acquirenti per Aboukhlal. In chiusura, il capitolo Sebastiano Esposito: il Toro era forte sull’attaccante che ha rotto con il Cagliari, ma il trasferimento di Pinamonti dal Sassuolo alla Lazio ha complicato i piani granata e ora il classe 2002 andrà in Emilia dai neroverdi.