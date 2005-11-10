Juventus, per Zirkzee il nodo resta la formula. Sorloth ancora nel mirino
Siamo nell'ultima settimana di mercato e la Juventus resta attiva sul fronte offensivo, sebbene un affondo definitivo sia subordinato alla cessione di Jonathan David. Joshua Zirkzee resta un'opzione bloccata, avendo l'olandese congelato l'offerta dell'Aston Villa per mantenere la parola data ai bianconeri.
Nodo formula per Zirkzee
Esiste un dialogo diretto con il Manchester United, aperto alla formula del prestito, mentre i Red Devils spingono per l'inserimento dell'obbligo di riscatto.
La preferenza del tecnico Luciano Spalletti per un attaccante fisico ha spinto la dirigenza a effettuare nuovi sondaggi per Alexander Sorloth. L'ostacolo principale per il norvegese riguarda anche in questo caso la formula del trasferimento, poiché l'Atletico Madrid intende cederlo esclusivamente a titolo definitivo. Resta d'attualità l'ipotesi di uno scambio con Nico Gonzalez; l'argentino gradirebbe il ritorno in Spagna, ma la sua permanenza potrebbe rivelarsi preziosa per Spalletti anche a causa del recente infortunio subito da Kenan Yildiz.