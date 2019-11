© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrale della Roma Chris Smalling commenta ai microfoni di Sky il ko subito sul campo del Parma: "È stato un mese lungo ma nel complesso positivo. Peccato per questa ultima settimana, siamo delusi e frustrati ma ci faremo trovare pronti alla ripresa del campionato. In queste partite abbiamo dominato, abbiamo concesso qualcosa in contropiede ma abbiamo sempre avuto il controllo della gara. Abbiamo concesso il gol nel nostro momento migliore".

Il mio futuro?: "In questo momento penso soro a fare una bella stagione con la squadra. L'obiettivo è conquistare un posto in Champions League e vincere un trofeo quest'anno".