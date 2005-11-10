Roma, Soulé può uscire ma Dybala e Pellegrini restano. In bilico il rinnovo di Celik

Le prossime settimane saranno decisive per la Roma, chiamata a trovare un equilibrio tra esigenze tecniche e vincoli economici. Entro il 30 giugno il club giallorosso dovrà registrare una cessione significativa per migliorare i conti e rispettare gli obiettivi finanziari fissati. La Repubblica oggi in edicola si sofferma sulle possibili uscite e anche sulla questione rinnovi.

Dopo l'operazione che ha portato Tommaso Baldanzi al Genoa per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, l'indiziato principale a lasciare Trigoria potrebbe essere Matias Soulé. L'esterno argentino continua a essere seguito con attenzione dal Borussia Dortmund e la valutazione fissata dalla Roma si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Un'altra ipotesi riguarda Mile Svilar, portiere particolarmente apprezzato in Premier League. Tuttavia Gian Piero Gasperini avrebbe espresso la volontà di trattenerlo, considerandolo un elemento fondamentale per il progetto tecnico.

Parallelamente restano aperti i dossier relativi ai rinnovi contrattuali. Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini procedono su binari simili, sia dal punto di vista delle trattative sia da quello economico, mentre la situazione di Zeki Celik appare più indietro. L'orientamento del club resta comunque quello di confermare tutti e tre, mantenendo però sotto controllo il monte ingaggi. A pesare sulle strategie romaniste c'è anche la recente sanzione UEFA da 6 milioni di euro, legata al mancato raggiungimento di alcuni parametri economici e a un rapporto tra costi della rosa e ricavi superiore al limite previsto nel 2025. Un elemento che rende ancora più delicata ogni scelta di mercato.