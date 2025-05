Roma su Farioli? Lui dribbla le domande: "Da qui alla fine penso solo all'Ajax"

In Olanda, l'Ajax si prepara ad un weekend di fuoco: il PSV Eindhoven minaccia fino alla fine i Lancieri con l'attuale -4 in classifica, ma il tempo per recuperare è sempre minore (tre partite da qui alla fine del campionato). La squadra dell'italiano Francesco Farioli vede avvicinarsi il sogno di tornare a vincere il titolo: domenica pomeriggio la sfida al NEC Nimega, che si giocherà solo dopo a Feyenoord-PSV. Vietato sbagliare dunque, in attesa di buone notizie da altri campi.

Intanto fra l'Italia e l'Olanda rimbalzano voci sul futuro dell'allenatore, con la Roma accostata al suo nome. Interrogato in conferenza stampa sui suoi prossimi passo però, Farioli ha dribblato la questione: "Per ora non è un argomento di discussione" - ha detto - ". Penso solo al presente. Ho i miei desideri e le mie aspirazioni, che sono chiare: l'attenzione è tutta rivolta alle partite della prossima settimana".

Il tecnico italiano ha confermato di aver parlato con il direttore generale del club, Alex Kroes, in merito alla prossima stagione. "Ma ora, l'attenzione è tutta rivolta a finire questa stagione", ha aggiunto. "Ci siamo quasi, non abbiamo ancora confermato la qualificazione per la fase principale della Champions League", ha concluso sull'argomento, rimandando ogni discorso a quando avrà portato a termine il suo compito.