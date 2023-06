Roma, Tiago Pinto oggi a Milano per chiudere le cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo

Cristian Volpato e Filippo Missori si avvicinano a grandi passi al Sassuolo. La Roma, infatti, conta di definire in giornata una doppia cessione che potrebbe dare ossigeno alle casse del club: come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto nelle prossime ore sarà a Milano anche per chiudere le trattative: c'è già l'intesa di massima per il cartellino del terzino destro classe 2004, manca invece l'accordo per il trequartista del 2003. I giallorossi dovrebbero incassare circa 11 milioni.