Roma, una plusvalenza entro 10 giorni: Shomurodov, Paredes e può partire Ndicka

La Roma accelera per chiudere alcune operazioni in uscita entro il 30 giugno, data chiave per sistemare i conti e generare plusvalenze. Il general manager Massara punta a racimolare almeno una decina di milioni, e le prime uscite sono ormai in dirittura d’arrivo: Leandro Paredes è vicino al ritorno al Boca Juniors, mentre Eldor Shomurodov è conteso tra l’Istanbul Basaksehir e il Rennes, con il club turco ancora in vantaggio grazie a un’offerta da 7 milioni. In caso di fumata nera, gli arancioneri virerebbero su Mostafa Mohamed del Nantes.

Per evitare sacrifici pesanti Massara valuta anche la cessione di Evan Ndicka, arrivato a parametro zero nel 2023. L’ivoriano potrebbe garantire una plusvalenza da circa 40 milioni, con Newcastle e Manchester United alla finestra. C'è anche la pista araba per Angelino: l'Al Hilal potrebbe tornare alla carica.

Una volta sistemata la situazione economica, la Roma potrà muoversi concretamente sul mercato. Il primo nome è quello di Lucumì del Bologna, che ha una clausola da 28 milioni in scadenza il 10 luglio: i giallorossi sperano di superare la concorrenza del Bournemouth. L’alternativa porta a Logan Cresswell del Tolosa, con i francesi interessati a Saud in prestito. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna de Il Messaggero.