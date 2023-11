Rui Patricio e la parata decisiva su Romagnoli: "Difficile perché la palla ha toccato prima terra"

Intervenuto in zona mista dopo il derby della capitale, Rui Patricio ha analizzato così la sua parata decisiva su Romagnoli e il pareggio per 0-0 più in generale: "Sono soddisfatto non solo per me ma per la squadra. La parata su Romagnoli non era semplice perché la palla ha prima sbattuto a terra".

Serviva una reazione dopo Praga. Come avete vissuto e preparato questo derby?

"È stata una buona partita ma anche una partita difficile contro una buona squadra. Abbiamo fatto di tutto per vincere. È giusto per tutti e due il pareggio. Prima di tutto ringrazio i nostri tifosi perché ci hanno aiutato".

C'è stata un po' di paura da parte di entrambe le squadre?

"Abbiamo giocato contro una buona squadra tatticamente forte come noi. È stata una partita giusta, molto equilibrata e il pareggio è giusto".