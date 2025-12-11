Ufficiale Rui Patricio dice stop: l'ex portiere di Roma e Atalanta ha scelto di ritirarsi a 37 anni

La notizia era nell'aria e adesso c'è anche la conferma: a 37 anni, Rui Patricio ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. L'estremo difensore aveva già annunciato la possibilità del ritiro, ma nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità della federazione portoghese, attraverso i propri account ufficiali.

In carriera ha vestito le maglie di Sporting Club, Wolverhampton, Roma, Atalanta e Al Ain, accumulando ben 713 presenze con le squadre di club. Oltre ai successi con i club, Rui Patricio ha avuto un ruolo chiave nella nazionale portoghese, contribuendo al trionfo nel Campionato Europeo del 2016 e alla conquista della Nations League nel 2019.

Con il Portogallo, Rui Patricio ha disputato 108 partite, diventando il settimo calciatore con più presenze nella storia della Seleção. "Una leggenda. Grazie Rui Patricio" ha commentato sui social la selezione portoghese.