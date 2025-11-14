TMW Rui Patricio non vuole più giocare: c'era la possibilità Parma, ma ha declinato

Rui Patricio non vuole più giocare. Il portiere portoghese, ex Roma e Atalanta, ha avuto contatti per sondare l'eventualità Parma, ma la risposta porta a un ritiro probabile. Non è dato sapere se poi cambierà idea, ma attualmente l'intenzione è quella di non rimettere i guantoni dopo quanto successo al Mondiale per Club, quando ha difeso la porta dell'Al Ain. Un addio in piena regola per chi ha rappresentato il Portogallo per 108 volte nel corso della sua carriera e che ora, a quasi 38 anni - li compirà a inizio febbraio - pare avere deciso di non continuare nonostante la corte di un club di Serie A.

Così il Parma dovrà continuare a guardarsi intorno. È però esclusa una pista italiana, con una riunione operativa che andrà in scena nel corso del pomeriggio e che porterà a novità significative. Non è escluso che si possa rimanere così, ma è quasi certo che arriverà uno svincolato da fuori.

Ieri invece l'operazione alla mano per il portiere giapponese. "Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".