TMW Samardzic al Napoli, stretta finale. Fumata bianca in arrivo, i dettagli dell'operazione

vedi letture

Dopo la forte accelerata di ieri sera, il Napoli è ad un passo dalla definizione dell'affare Lazar Samardzic. Una trattativa, quella con l'Udinese, che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore visto che, secondo le ultime raccolte da TMW, il classe 2002 salvo colpi di scena ad ora non previsti verosimilmente non sarà neanche convocato dal tecnico dei friulani Cioffi per la sfida di campionato di domenica pomeriggio contro la Lazio.

Già in questa sera, infatti, dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca dell'operazione per il trequartista serbo in azzurro. Risolti gli ultimi dettagli legati ai diritti d'immagine con l'entourage, dopo i nodi dei giorni scorsi. E pure quelli dell'aspetto economico del contratto, col giocatore che andrà a guadagnare qualcosa in più di 1,5 milioni di euro netti all'anno, senza considerare i bonus da aggiungere.

Napoli e Udinese, invece, si stanno per accordare su una cifra base di 20 milioni di euro ai quali aggiungerne in futuro 2 di ulteriori bonus in base a rendimento ed obiettivi raggiunti dalla squadra. In questa stagione di Serie A Lazar Samardzic, dopo il mancato trasferimento estivo all'Inter, ha messo insieme con la maglia bianconera un totale di 17 presenze in campionato con all'attivo 2 gol e 2 assist.