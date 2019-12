© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già negli scorsi giorni Gianluca Caprari era stato accostato al Parma, oggi il Resto del Carlino ripropone il nome dell'attaccante della Sampdoria per i crociati, rivelando però anche le altissime richieste dei liguri per il cartellino del classe '93. Il club ducale sembra così progressivamente defilarsi, con il Sassuolo che starebbe invece provando a imbastire uno scambio di prestiti tra lo stesso Caprari e il francese Gregoire Defrel. Una trattativa ancora in stato embrionale, che potrebbe però trovare una forte accelerata nei prossimi giorni.