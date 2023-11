Sarri sul minutaggio di Kamada: "Mi piace, ma faccio fatica a farlo giocare con Luis Alberto"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio nel derby, mister Maurizio Sarri si è soffermato anche sullo scarso minutaggio di Daichi Kamada: "Se ne parla continuamente, a me piace e faccio fatica a farlo giocare con Luis Alberto per tantissimi motivi, però è un giocatore che nel momento in cui si inserirà a pieno potrà dare tanto.

Non si sta parlando di un giocatore che fa qualche piccola apparizione, ma abbiamo la speranza che diventi importante per noi. Il brutto è che Luis Alberto è squalificato e Kamada sarà in Nazionale e rientrerà sabato", ha spiegato il tecnico della Lazio sul centrocampista giapponese.

Kamada ha giocato fin qui 13 partite realizzando un gol e un assist con la maglia biancoceleste.