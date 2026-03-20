Sassuolo, 1 caso di pertosse 5 sintomatici nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischio

Sei casi di pertosse all'interno del gruppo squadra del Sassuolo. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club neroverde ha comunicato che sono state attivate tutte le procedure di profilassi, applicando le procedure previste nei protocolli.

Il comunicato del Sassuolo.

"Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.

I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi.

Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff".

Nessun rischio rinvio.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW non ci sono possibilità che la partita del Sassuolo contro la Juventus, in programma per domani alle ore 20.45, venga rinviata. Il fischio d'inizio resta dunque fissato come da programma.