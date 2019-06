© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile futuro al Sassuolo per Gianluca Caprari, centrocampista della Sampdoria che Roberto De Zerbi vorrebbe a sua disposizione in terra emiliana. Sky Sport fa sapere che i neroverdi sono in pole per il calciatore, dopo aver superato la concorrenza di SPAL, Torino e Bologna.