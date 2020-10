Sassuolo, De Zerbi: "Possiamo fare un campionato più importante dello scorso"

vedi letture

Il Sassuolo vince 4-1 contro il Crotone e vola, seppur momentaneamente, in testa alla classifica. Un risultato che soddisfa Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, soprattutto per la maturazione mentale compiuta dai suoi: "Oggi ci è capitata una di quelle giornate nelle quali non si è brillanti. Tutti gli aspetti tecnici venivano fatti male, non eravamo mai puliti. Loro si chiudevano, noi saremmo dovuti andare in ampiezza; non eravamo brillanti ma abbiamo vinto 4-1. Non è stata una partita di spessore come abbiamo abituato, ma stiamo maturando nel cervello. Negli ultimi anni abbiamo visto squadre vincere scudetti non giocando bene e si parlava di squadra cinica, oggi è capitato a noi e ho fatto i complimenti ai miei giocatori" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Brinderò se rimarrano tutti i big?

Certo che lo farò e saremo contenti se succederà, ma passa anche dalla volontà dei giocatori. Possiamo fare un campionato ancor più importante di quello dell'anno scorso. Aspettiamo e vediamo cosa porteranno le ultime ore di mercato.