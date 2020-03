Sassuolo, De Zerbi sul futuro: "Se arrivasse un'offerta da una big la considererei"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport affrontando anche l'argomento relativo al suo futuro: "A me del contratto è sempre interessato poco. Però se non hai un contratto quando si devono fare programmi, è chiaro che possono aprirsi altri scenari. Ma io lavoro come se avessi 10 anni di contratto. In due anni abbiamo fatto crescere i giocatori, oggi la squadra è forte e ha margini per diventare più forte. Poi bisogna vedere i programmi del club. Dovesse arrivare la proposta di una grande, la considererei e verificherei se ci sono le condizioni per lavorare bene. Sono ambizioso, non arrivista. Pronto? Lo ero già due anni fa. Ma è anche vero che mi diverto molto ad allenare questi giocatori".