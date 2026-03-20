Sassuolo, Grosso: "Organico decimato ma siamo pronti per la Juve"
11.50 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa per presentare il match di domani all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Start conferenza stampa previsto alle ore 12.
12.05 - Inizia la conferenza.
Com'è stata la settimana visti i giocatori out per la pertosse?
"Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare. Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.