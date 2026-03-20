Live TMW Sassuolo, Grosso: "Organico decimato ma siamo pronti per la Juve"

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11.50 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa per presentare il match di domani all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Start conferenza stampa previsto alle ore 12.

12.05 - Inizia la conferenza.

Com'è stata la settimana visti i giocatori out per la pertosse?

"Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare. Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena".