Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Laurienté devastante, Berardi illumina, flop Tomori

Risultato finale: Sassuolo-Milan 2-0

SASSUOLO

Turati 6 - All’intervallo rientra negli spogliatoi con i guantoni puliti. Nella ripresa risponde presente su una conclusione ravvicinata di Rabiot, ma ordinaria amministrazione.

Walukiewicz 6,5 - Tiene bene la posizione, rischia poco e nulla sulle rarissime avanzate di Estupinan. Poi passa al centro a fine primo tempo, ma non cambia la sostanza: prestazione positiva.

Idzes 6 - Fin quando non è costretto ad arrendersi gioca una partita attenta, lasciando pochi spunti agli attaccanti avversari. Dal 41’ Coulibaly 6,5 - Si cala subito nell’atmosfera da battaglia, limita Leao. Supporta anche la manovra offensiva.

Muharemovic 7 - Granitico, concentrato e leader della difesa: legge sempre in anticipo le intenzioni degli avversari.

Garcia 6,5 - Spinge molto, soprattutto nella prima mezz’ora: sovrapposizioni puntuali e costanti a Laurienté, insieme riescono a combinare piuttosto bene. Risponde colpo su colpo alle avanzate di Saelemaekers. Nella ripresa gestisce un po’ le energie.

Koné 7 - Partita di sostanza nel settore centrale del campo, quando può tenta la verticalizzazione per i compagni. Tanti strappi palla al piede, gioca con personalità in entrambe le fasi.

Matic 6 - Fa da schermo alla difesa e giganteggia, nonostante qualche sbavatura con il pallone tra i piedi. Rimedia un giallo nel primo tempo, Grosso gli evita la ripresa. Dal 46’ Lipani 6 - Più qualità che muscoli, tocca tanti palloni e trova le posizioni giuste per creare scompiglio al centrocampo rossonero.

Thorstvedt 7,5 - Recupera il pallone sull’azione dello 0-1, strappandolo a Jashari. Un copione che si ripete spesso nella prima frazione di gioco: è un trequartista mascherato da mezzala, sempre pronto a pungere tra le linee. Splendido il triangolo con Laurienté per il 2-0.

Berardi 7 - Una sentenza contro il Milan: dodicesimo gol in carriera ai rossoneri. È un lampo dei suoi. Poi non assedia l’area avversaria, ma dà un prezioso contributo anche nella propria metà campo. Dal 62’ Volpato 6 - Vivace e pimpante sulla trequarti, si fa apprezzare.

Laurienté 8 - Prima l’assist per Berardi con i tempi giusti, poi fa impazzire Tomori che è costretto a fermarlo con le brutte tanto da rimediare un’espulsione già dopo un quarto di gara. Il gol è la ciliegina sulla torta. Spina nel fianco della difesa rossonera. Dall’84 Fadera s.v.

Nzola 5,5 - Gioca molto sulla sua fisicità, difende la sfera più volte e aiuta la squadra ad alzare il baricentro. Ha pure un grande occasione nel primo quarto d’ora, ma trova sulla sua strada Maignan. Meno lucido nella ripresa: perde qualche pallone di troppo e s’intestardisce. Dall’84 Pinamonti s.v.

Fabio Grosso 7,5 - Il suo Sassuolo impatta bene sulla gara, mette alle corde il Milan e poi è bravo a sfruttare la superiorità numerica per controllare ritmi e match. Tre punti meritatissimi, la sua è una squadra che gioca a memoria e anche un gran bel calcio.

MILAN

Maignan 6 - Tiene a galla i suoi, non può nulla sulla gemma di Berardi. Super su Nzola, poteva far meglio sulla botta violenta di Laurienté.

Tomori 4 - Da tutti ci si può aspettare 24’ di ingenuità, con errori in campo e tre falli di cui due da giallo, ma non da uno dall’esperienza di Tomori. Bocciato.

Gabbia 5 - Rischia su Laurienté in area nel primo tempo, ma non commette fallo. Sbanda quando dalle sue parti vede spuntare da tutte le parti Nzola, Thorstvedt e Laurienté. Troppo leggero sul 2-0 in marcatura sul norvegese.

Pavlovic 6 - Dei tre dietro è il migliore: salva su Thorstvedt al 26’, poi prova a dare la scossa alla squadra con qualche avanzata palla al piede per rompere la passività del Milan. Ci prova anche nell'area avversaria, ma con poca fortuna.

Saelemaekers 5 - Qualche spunto, un paio di cross interessanti e un tiro prima dell’intervallo che sembra essere una scintilla in vista della ripresa. Sembra, appunto. Anche lui in affanno contro Laurienté. Dal 62’ Pulisic 5 - Poco incisivo, controllato a vista dai difensori del Sassuolo.

Fofana 5 - Pasticcia con il pallone tra i piedi. È macchinoso, gira a ritmi compassati e non riesce mai a prendere l’iniziativa nel settore centrale. Dal 62’ Loftus-Cheek 5 - Aggiunge sostanza, presenza in area con le sue incursioni, ma non ha grandi occasioni per timbrare il cartellino.

Jashari 5,5 - Ha una grande occasione, ma non la sfrutta: prima perde il pallone che porta all’1-0 del Sassuolo, poi sbaglia passaggi a destra e sinistra. Parecchio impreciso. Nella ripresa leggermente meglio, corre e si fa vedere dai compagni. Tenta anche la gioia personale, poi dopo l’ora non ne ha più. Dal 65’ Ricci 5,5 - Fatica un po’ a prendere il controllo della gara, si vede solo per il pestone da giallo rifilato a Lipani.

Rabiot 5,5 - Dovrebbe prendere per mano la squadra, soprattutto dopo l’espulsione di Tomori, ma viene neutralizzato da Koné e Matic. Mai pericoloso.

Estupinan 5 - Non accorcia su Berardi, lasciandogli la possibilità di concludere di prima intenzione in occasione del vantaggio neroverde. Da lui ci si aspetta spinta e arrembaggio sulla fascia, ma niente da fare.

Nkunku 5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, ogni tanto riesce ad accendere la luce nel buio sulla trequarti ma è solo apparenza. Non conclude mai verso la porta, molto prevedibile nei movimenti. Dal 46’ Athekame 5,5 - Entra e in un minuto capisce cosa gli aspetta: Laurienté lo manda a vuoto, si accentra e segna. Nel finale ci prova con una conclusione fuori misura.

Leao 5 - Ha l’occasione più grande nel primo tempo, ma non la sfrutta: Matic gli regala la possibilità di calciare dal limite dell’area con tutta la porta davanti ma pensa solo a calciare di potenza e manda a lato. È un momento no. Dal 62’ Gimenez 5 - Non si nota, Muharemovic e Walukiewicz lo oscurano.

Massimiliano Allegri 5 - L’espulsione di Tomori complica i piani, ma in generale è l’approccio a non convincere. Ferita nell’orgoglio, la squadra non riesce a reagire e il 2-0 stordisce i rossoneri. Nemmeno i cambi e la rivoluzione tattica aiuta a svoltare.