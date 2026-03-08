Lecce-Cremonese 2-1, le pagelle: Falcone miracoloso, Banda con grinta. Bianchetti in black out
Lecce-Cremonese, risultato finale 2-1
LECCE
Falcone 7 - Doccia gelata il gol di Bonazzoli sul pronti via del secondo tempo. Miracoloso su Payero e Bonazzoli al 94esimo.
Veiga 5,5 - L'ingresso di Djuric gli dà del filo da torcere. Meglio il primo tempo, dopo pecca di lucidità.
Siebert 5,5 - Il gol preso da Bonazzoli fa crescere la tensione in campo, lui la sente e cala di concentrazione.
T. Gabriel 6 - Copre e interviene perfettamente su Vardy. Esulta come avesse fatto un gol sugli interventi. Male invece sul gol di Bonazzoli, è in ritardo. Djuric lo mette in difficoltà ma regge.
Gallo 6 - Strappa anche lui sulla fascia confezionando per Banda palloni meravigliosi.
Coulibaly 6,5 - Scintille con Vandeputte in mezzo al campo, duello accesissimo ad alta intensità. Arriva su tutti i palloni, ci crede sempre. Dall'89' Fofana S.V.
Ramadani 6 - Grande fisicità in mezzo al campo. Carisma e furbizia vincenti.
Ngom 6,5 - Ha voglia di mettere in mezzo all'area di rigori palloni velenosissimi. Una mina vangante sorprendente.
Pierotti 7 - Si trova al posto giusto al momento giusto e sblocca un match difficilissimo. Dal 78' Jean S.V.
Stulic 7 - Rigore meraviglioso di interno destro a incrociare. Dal 66' Cheddira 6,5 - Entra immediatamente nei meccanismi della sfida. Crea scompiglio nella difesa della Cremonese.
Banda 7 - Raddoppiato sempre nella marcatura, lotta anche in mezzo a cinque maglie avversarie per provare ad avere la meglio. Dal 78' Gandelman S.V.
Eusebio Di Francesco 6,5 - Vince una sfida pesantissima e allunga sulla zona retrocessione.
CREMONESE
Audero 4,5 - Sbaglia il tempo d'uscita sul gol di Pierotti, spiazzato da Stulic. Timido in tanti interventi.
Bianchetti 4,5 - Intervento con il braccio largo in chiusura su Stulic, regala un calcio di rigore. Dal 46' Zerbin 5 - Poco presente, fatica abbastanza a calarsi nel ritmo della sfida. Si illumina nel finale con il pallone crossato in area di rigore.
Folino 6 - Si prende dei rischi su Banda ma i suoi interventi sono sempre molto saggi.
Luperto 6,5 - Sistema i guai che la sua difesa commette. Ottimo sulla corsa di Banda e non solo.
Barbieri 5 - Distratto e impreciso, obbliga i compagni a metterci sempre una pezza.
Maleh 6 - Nel secondo tempo va con il pilota automatico. A volte forza la gioca la verticale ma ha buone idee.
Thorsby 5 - Fatica in mezzo senza trovare vie utili. Primo tempo completamente sottotono. Dal 62' Okereke 5,5 - Il meno reattivo tra i subentrati.
Vandeputte 5 - Perde tutti i contrasti con Coulibaly in mezzo al campo. Poca aggressività. Dal 46' Payero 6 - Prova a riacciuffare la sfida ma il gol è irregolare, premiata la voglia.
Pezzella 6 - E' una questione tra lui e Ramadani. Dal 74' Sanabria S.V.
Vardy 5,5 - Non dialoga bene con il compagno di reparto. Sostituito per il problema alla coscia, non incide con cattiveria sulla sfida. Dal 46' Djuric 6,5 - Mette in crisi la retroguardia avversaria.
Bonazzoli 6,5 - Zittisce il Via del Mare con il gol che riapre la sfida. Con Djuric dialoga benissimo.
Davide Nicola 5,5 - Perde l'occasione di provare ad andare via dalla zona bassa della classifica. Secondo tempo quasi perfetto, ma il primo è da cancellare.