Sassuolo-Milan, crash test per Aquilani: "È l'occasione per capire a che livello siamo"

Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Milan. Ecco le sue parole:

Sull'undici iniziale

"Ho tanta scelta. Van der Brempt è un giocatore che ho voluto, aveva bisogno di condizione e lo vedo pronto. Adzic sta bene, è in fiducia"

Che Sassuolo ritroveremo dopo la sosta?

"Ci siamo allenati bene, abbiamo analizzato la partita di Monza e visti gli errori. Le prestazioni ci sono sempre state, a Monza è mancato il cinismo che spero di ritrovare oggi".

Su Sebastiano Esposito che ha dimostrato in Nazionale di saper giocare anche come esterno d'attacco

"Ragazzo che sa far tutto, lo preferisco dentro e mi piace come lega il gioco. Sta facendo molto bene, speriamo continui così ma deve raggiungere un livello più importante"

Oggi un crash test

"C'è sempre la curiosità di capire a che livello sei. Vogliamo competere, però quel che facciamo ha valore e se lo facciamo con coraggio possiamo metterli in difficoltà".