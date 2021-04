Scomparsa Guerini, Fiorentina e Lazio Primavera in campo con una maglia speciale

Fiorentina e Lazio Primavera, per la finale di Coppa Italia, scenderanno in campo con una maglia speciale identica per ricordare Daniel Guerini, ex giocatore viola e biancoceleste morto in un incidente stradale il 24 marzo scorso. Quando le squadre entreranno sul terreno di gioco ci saranno dei palloncini che verranno fatti volare e Fiorini, capitano della Fiorentina, consegnerà un mazzo di fiori al capitano laziale. Alla partita saranno presenti anche i genitori di Daniel. L'idea di questa iniziativa è stata presa di comune accordo tra i due club. A riportarlo è FirenzeViola.it.