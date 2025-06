Juventus, guarda Gyokeres: ha rifiutato lo United. Ma è ai ferri corti con lo Sporting

Una pretendente in meno per Viktor Gyokeres? Secondo quanto appurato dal media portoghese Record, nella giornata di oggi il tanto ambito bomber dello Sporting Lisbona ha respinto a sorpresa le avances del Manchester United e del suo ex allenatore, Ruben Amorim.

L’entourage dello svedese di 27 anni, seguito da diversi top club europei, avrebbe ufficialmente informato il club inglese che non sarà un’opzione di trasferimento per lui in questo mercato estivo. Nel frattempo l’Arsenal, che è molto interessato, potrebbe approfittarne mentre la Juventus resta sullo sfondo con il nome del Cannibale (52 presenze e ben 54 gol tra tutte le competizioni) segnato sul taccuino della coppia dirigenziale Chiellini-Comolli.

Lo Sporting Lisbona intanto, doppio campione di Ligua Portugal ai danni del Benfica, avrebbe fissato ufficialmente il prezzo del suo bomber a 70 milioni di euro. Ufficiosamente, riferiscono i colleghi portoghesi, il club spererebbe di incassare un assegno da 80 milioni di euro per un giocatore considerevolmente forte e sotto contratto fino a giugno 2028.

E c'è di più. Secondo quanto appreso in Portogallo, Gyokeres vorrebbe impuntarsi circa la sua partenza, a tal punto da andare allo scontro con la dirigenza dello Sporting se necessario. Ma d'altronde fino a questo momento si è dimostrata poco aperta al dialogo con club interessati ad ingaggiarlo, specialmente provenienti dalla Premier League.