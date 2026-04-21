Serie A, attenti all'ammonizione: tutti i calciatori diffidati in vista della prossima giornata
Cinque new entry, nella lista dei calciatori di Serie A diffidati all’esito delle gare della 33ª giornata di campionato. In base ai provvedimenti adottati oggi dal giudice sportivo, entrano in diffida: Ramon (Como), El Musrati (Verona), Borrelli (Cagliari), Djimsiti (Atalanta) e Taylor (Lazio).
Di seguito la lista completa, considerando anche chi era già diffidato prima delle partite della 33ª giornata:
Atalanta: De Ketelaere, Hien, Djimsiti
Bologna: Cambiaghi, Lucumì, Ravaglia
Cagliari: Gaetano, Ze Pedro, Borrelli
Como: Da Cunha, Addai, Ramon
Cremonese: Vardy, Luperto, Maleh
Fiorentina: Kean
Genoa: Marcandalli, Vitinha
Inter: Akanji
Juventus: Bremer, Kelly
Lazio: Cancellieri, Pedro, Taylor
Lecce: nessuno
Milan: Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao
Parma: Britschgi, Nicolussi Caviglia
Pisa: Touré
Roma: Mancini, El Aynaoui
Sassuolo: Muric, Fadera
Torino: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan
Udinese: Ehizibue, Kabasele, Kamara, Kristensen
Hellas Verona: Nelsson, Valentini, El Musrati