Serie A, Giudice Sportivo: una sola giornata di squalifica a Lukaku. Sono 8 i giocatori fermati

Il Giudice Sportivo ha comunicato l'elenco dei giocatori squalificati dopo la 15esima giornata di Serie A che si è conclusa nella serata di ieri. L'attesa era tutta per la decisione su Romelu Lukaku dopo il rosso diretto all'attaccante della Roma nella sfida contro la Fiorentina di domenica sera:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

FAZIO Federico Julian (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara, una critica irrispettosa avvicinandosi al Quarto Ufficiale in modo scomposto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRIA Davide (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZALEWSKI Nicola (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.