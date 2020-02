vedi letture

Serie A, la classifica aggiornata: Champions in salita per la Roma, l'Atalanta vola a +6

Si fa in salita per la Roma la corsa al quarto posto che varrebbe la Champions League. I giallorossi, dopo il vantaggio maturato nel primo tempo, sono stati sconfitti dell’Atalanta che ora si porta a +6 proprio sulla formazione allenata da Paulo Fonseca. Altro grande risultato per i nerazzurri che continuano a sognare la massima competizione europea per il secondo anno di fila.

Juventus 54

Inter 54

Lazio 53

Atalanta 45*

Roma 39*

Verona 34

Bologna 33*

Milan 32

Cagliari 32

Parma 32

Napoli 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina 25

Udinese 25

Lecce 25*

Sampdoria 23

Genoa 22*

Brescia 16

SPAL 15*

*una partita in più