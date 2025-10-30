Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo vince a Cagliari e guadagna tre posizioni
Sassuolo corsaro a Cagliari nel penultimo match della nona giornata di Serie A. In Sardegna, i neroverdi si impongono 2-1, con il vantaggio che porta la firma di Laurienté al 54’ (su calcio di punizione). Pinamonti raddoppia al 65’, mentre al 73’ Sebastiano Esposito accorcia le distanze. Un gol inutile, perché il risultato finale premia la squadra di Grosso, che con questi tre punti guadagna ben tre posizioni scavalcando Udinese, Torino e momentaneamente anche la Lazio (impegnata a Pisa nel posticipo). I rossoblù di Pisacane restano fermi a quota 9.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa dell'ultimo posticipo tra Pisa-Lazio:
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3
* una partita in meno