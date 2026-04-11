Serie A, la classifica aggiornata: Juve, sorpasso al Como. La Dea saluta i sogni Champions
La Juventus scatta e sorpassa, almeno fino domani sera, il Como: con il successo sull’Atalanta, i bianconeri di Luciano Spalletti si portano a 60 punti in classifica, due in più della squadra di Cesc Fabregas, impegnata nella gara di domenica alle 20.45 con l’Inter. La Juve, inoltre, va a -3 dal Milan, sconfitto oggi a San Siro dall’Udinese.
Abbandona il sogno Champions League, a meno di clamorose rimonte finali, l’Atalanta di Raffaele Palladino: la Dea scivola infatti a -7 dal quarto posto, con il rischio di andare a -8 se il Como domani dovesse battere l’Inter.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (31)
12. Torino 39 (32)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (31)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
I MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Malen (Roma), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)