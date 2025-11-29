Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si riporta a -1 dalla Champions, il Cagliari è 14°
La Juventus ribalta il Cagliari e riavvicina il Como in classifica, mantenendosi in settima posizione ma comunque a un solo punto di distanza dal gruppone di squadre in zona Champions League. Rossoblù, invece, sconfitti e quattordicesimi con 11 lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle restanti gare valide per il 13° turno:
Roma 27 (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (12)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 6 (12)
Verona 6 (13)
